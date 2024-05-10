SGK ÖĞLE ARASI SAATLERİ

Pek çok kurumda olduğu gibi SGK’da da öğle arası molaları verilir. 08.30 / 17.00 saat aralıklarında hizmet veren SGK’da 12.30 itibarıyla öğle arasına girilmekte olup, 13.00’da son bulur. Öğle arasına denk gelen bir saatte SGK’ya gitmeniz durumunda öğle tatilinin bitmesini beklemek durumunda kalabilirsiniz. İşlemlerinizi gerçekleştirmek için açılış saatinden hemen önce ya da öğleden sonra gidebilirsiniz.