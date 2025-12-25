SGK’da görev almak isteyen binlerce aday için kritik süreç başladı. Kurumun farklı birimlerinde istihdam edilmek üzere yapılacak 1000 kişilik sözleşmeli personel alımı ve 100 Müfettiş Yardımcısı kadrosu, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Başvuruların hangi tarihler arasında alınacağı, ÖSYM süreci ve başvuru kriterleri merak edilirken, adaylar resmi duyuruları yakından takip ediyor. İşte detaylar...