SGK prim borcu son ödeme tarihi ne zaman? SGK prim borcu yapılandırma nasıl yapılır? Sorularının cevabı belli oldu. Prim borcunu ödemek için yapılandırmadan yararlanan fakat herhangi bir nedenden dolayı ödemeyen, geciktiren veya eksik yatıran vatandaşlar 28 Şubat tarihine kadar borçlarına ödeme işlemi yaparsa yapılandırmaya devam edebilecekler. Konuyla ilgili açıklamayı ise Muğla SGK İl Müdür Vekili Ahmet Ekecan yaptı.

SGK PRİM BORCU SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Kurumumuza olan prim borçlarını yapılandırmış olmasına rağmen, ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyen, eksik ödeyen veya geç ödeyenler gecikme zammı ile birlikte 28 Şubat tarihine kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan faydalanmaya devam edeceklerdir. Söz konusu düzenleme ile kurumumuza borcu bulunan işverenler ya da sigortalılardan, bu borçların yapılandırılması için müracaatta bulunmuş olmasına rağmen ödeme yükümlülüklerine riayet etmeyenlere, ödeme vadeleri 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamdaki işverenlerimiz kurumumuzla anlaşmalı herhangi bir bankaya müracaat ederek, sistemde yüklü bulunan kayıtlı borçlarını 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödeyerek, tarihin en avantajlı borç yapılandırması kapsamında sağlanan ödeme kolaylıklarından istifade etmeye devam edecekleri gibi; uygulanmış ve uygulanacak bileşik bazlı faizler ve gecikme cezalarından, yapılandırma müracaatına binaen, tahakkuk etmiş, kapsamdaki idari para cezalarının hem yarısını sildirme, hem uygulanmış/uygulanacak bileşik bazlı faizler ve gecikme cezalarından istifade edebileceklerdir. Bunun yanında ihalelere giriş ve hak ediş ödemelerinde sorun yaşamamaları, sigorta prim teşvik uygulamalarından faydalanabilmeleri, tatbik edilmiş hacizlerden kurtulmaları, icra takibi gibi cebri tahsil uygulamalarına muhatap olmamaları gibi avantajlardan yararlanacaklardır.

SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

1) Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak.

2) Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık % 22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1,1 ila yüzde 16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek.

3) 500.000 TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500.000 TL’yi aşan kısım için ise yüzde 25’i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek.

4) Hacizli malın, Kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının Kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına Kurumca izin verilebilecek.

5) Borç miktarı 2.000.000 TL ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda Kanunda sınır konulmamıştır.

6) Borç miktarı 2.000.000 TL’nin üzerinde ise satışına izin verilecek malın kanuna göre belirlenen değeri 2.000.000 TL’yi aşmamalıdır.