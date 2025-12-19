Habertürk
Habertürk
        Shakhtar Donetsk: 0 - Rijeka: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Shakhtar Donetsk: 0 - Rijeka: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi'ndeki lig aşamasının 6. ve son hafta karşılaşmaları oynandı. Teknik Direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde Hırvat ekibi Rijeka'yla 0-0 berabere kalsa da lig aşamasını 13 puanla 6. sırada tamamlayarak direkt son 16 turuna kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 01:42 Güncelleme: 19.12.2025 - 01:42
        Arda Turan'lı Shakhtar, son 16'ya yükseldi!
        UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında son hafta mücadelesi, 18 maçla tamamlandı.

        Mainz'a 2-0 yenilen Samsunspor, 10 puanla 12. sırayı alarak play-off'lara kaldı.

        Samsunspor, play-off turunda KuPS Kuopio veya Shkendija ile eşleşecek.

        Ligde play-off kuraları 16 Ocak 2026'da çekilecek. Play-off karşılaşmaları ise 19 ve 26 Şubat 2026'da oynanacak.

        ARDA TURAN'IN ÇALIŞTIRDIĞI SHAKHTAR DONETSK, SON 16'YA YÜKSELDİ

        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Rijeka ile 0-0 berabere kalarak 13 puana ulaştı ve 6. sırayı elde etti.

        Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, doğrudan son 16 turuna çıktı.

        Strasbourg ise Breidablik'i 3-1 mağlup etti ve lig aşamasını 16 puanla zirvede bitirdi.

        İLK 8 VE PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR

        UEFA Konferans Ligi'nde Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca, ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna yükseldi.

        Lausanne, Crystal Palace, Lech Poznan, Samsunspor, Celje, AZ Alkmaar, Fiorentina, Rijeka, Jagiellonia, Omonoia, Noah, Drita, KuPS Kuopio, Shkendija, Zrinjski ve Sigma Olomouc, 9-24. sırayı elde ederek play-off'lara kaldı.

        Universitatea Craiova, Lincoln Red Imps, Dinamo Kiev, Legia Varşova, Slovan Bratislava, Breidablik, Shamrock Rovers, Hacken, Hamrun Spartans, Shelbourne, Aberdeen ve Rapid Wien ise ilk 24'ün dışında kalarak elendi.

        SONUÇLAR

        Son haftada alınan sonuçlar şöyle:

        AZ Alkmaar (Hollanda) - Jagiellonia (Polonya): 0-0

        Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rijeka (Hırvatistan): 0-0

        Slovan Bratislava (Slovakya) - Hacken (İsveç): 1-0

        Legia Varşova (Polonya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 4-1

        Sparta Prag (Çekya) - Aberdeen (İskoçya): 3-0

        Dinamo Kiev (Ukrayna) - Noah (Ermenistan): 2-0

        Crystal Palace (İngiltere) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-2

        Rayo Vallecano (İspanya) - Drita (Kosova): 3-0

        Shamrock Rovers (İrlanda) - Hamrun Spartans (Malta): 3-1

        Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rakow (Polonya): 0-1

        Mainz (Almanya) - Samsunspor: 2-0

        Strasbourg (Fransa) - Breidablik (İzlanda): 3-1

        Celje (Slovenya) - Shelbourne (İrlanda): 0-0

        Zrinjski (Bosna Hersek - Rapid Wien (Avusturya): 1-1

        AEK (Yunanistan) - Universitatea Craiova (Romanya): 3-2

        Sigma Olomouc (Çekya) - Lech Poznan (Polonya): 1-2

        AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-0

        Lausanne (İsviçre) - Fiorentina (İtalya): 1-0

