        Shakhtar Donetsk: 2 - Breidablik: 0 | MAÇ SONUCU

        Shakhtar Donetsk: 2 - Breidablik: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde İzlanda ekibi Breidablik'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın öğrencileri puanını 6'ya yükseltti. Breidablik ise haftayı 1 puanla tamamladı.

        Giriş: 06.11.2025 - 23:09 Güncelleme: 06.11.2025 - 23:09
        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ağırladı.

        Polonya'nın Krakow şehrinde bulunan Henryk Reyman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-0 kazandı.

        Shakhtar Donetsk'e karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Artem Bondarenko ve 65. dakikada Kaua Elias kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın takımı Shakhtar, gruplardaki galibiyet sayısını 2'ye yükselterek puanını 6'ya çıkardı. İzlanda temsilcisi ise 1 puanda kaldı.

        Konferans Ligi'nde gelecek hafta Shakhtar Donetsk, İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'a konuk olacak.

