        Shakhtar Donetsk: 4 - Kudrivka: 0 | MAÇ SONUCU

        Shakhtar Donetsk: 4 - Kudrivka: 0 | MAÇ SONUCU

        Ukrayna Premier Ligi'nin 10. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde Kudrivka'yı 4-0 mağlup etti. İki maç sonra galibiyete ulaşan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 21'e yükseltti ve geçtiğimiz hafta 19 puanla zirvede yer alan Kryvbas KR'ın Dynamo Kiev'e 4-0 yenilmesi sonucunda liderliğe uzandı.

        Giriş: 26.10.2025 - 21:59 Güncelleme: 26.10.2025 - 21:59
        Arda Turan'lı Shakhtar, zirvenin sahibi oldu!
        Ukrayna Premier Ligi'nin 10. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Kudrivka'yı konuk etti.

        Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 7 ve 51. dakikalarda Kaua Elias, 32'de Oleh Ocheretko ve 87. dakikada Anton Hlushchenko attı.

        Konuk ekipte forma giyen Dmytro Korkishko, 72. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 21'e yükseltti ve geçen hafta 19 puanla birinci sırada olan Kryvbas KR'ın Dynamo Kiev'e 4-0 yenilmesiyle birlikte liderlik koltuğuna oturdu. Kudrivka ise 11 puanda kaldı.

        Ukrayna Ligi'nin bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev'i ağırlayacak. Kudrivka, Obolon Kyiv'i konuk edecek.

