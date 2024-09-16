Shakira sahneyi terk etti
Shakira, yeni şarkısını tanıttığı etkinlikte taciz edildi. Ünlü şarkıcı, uyarılarının dikkate alınmadığını görünce hızla sahneyi terk etti
'Soltera' adlı yeni bir single çıkaran Shakira, Miami'de verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.
Sahnede seyircilerden daha yüksek bir seviyede duran şarkıcı, dans ederken bazı hayranlarının tacizine uğradı.
Shakira, eteğinin altından görüntü almaya çalışan kişileri görünce, dansını yarıda keserek iki eliyle eteğini tuttu.
Şarkıcı, ardından uygunsuz görüntüler çeken kişileri uyardı.
Dansına devam eden Shakira, seyircilerin uyarılarını dikkate almadığını görünce sinirlendi.
Shakira olay üzerine konserini yarıda kesti, sahneyi terk etti.