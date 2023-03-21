Shakira'dan ayrılan Gerard Pique: Çok mutluyum!

"DİĞERLERİ UMURUMDA DEĞİL"



"Kendime karşı dürüst olmak istiyorum. İmajımı temizlemek için para harcamayacağım" ifadelerini kullanarak kamuoyundaki olumsuz imajı konusunda endişe duymadığını belirten futbolcu, "Onlar için endişelendiğim ve sevdiğim insanlar beni tanıyan insanlardır. Diğerleri umurumda değil. Enerjimi bu insanlarla birlikte olmaya ve onlara sahip olduklarımı vermeye yönlendiriyorum. Çok mutluyum. Hayatımda bazı değişiklikler oldu ama ben mutluluğumu nasıl koruyacağımı bildim" diye konuştu.