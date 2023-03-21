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Shakira'dan ayrılan Gerard Pique: Çok mutluyum!

Shakira ve Gerard Pique'nin olaylı ayrılığı ve sonrasında yaşananlar magazin dünyasının gündeminden düşmek bilmiyor. İspanyol basınına konuşan Pique, "Kendime karşı dürüst olmak istiyorum. İmajımı temizlemek için uğraşmayacağım. Çok mutluyum" dedi

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  • Shakira'dan ayrılan Gerard Pique: Çok mutluyum! - Magazin haberleri

    Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve 2010'dan bu yana aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile çiftin birlikteliğini ayakta tutamadı. İspanya basınından yer alan haberlere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.
  • Shakira'dan ayrılan Gerard Pique: Çok mutluyum! - Magazin haberleri

    İHANET ŞARKISI REKOR KIRDI

    Gerard Pique'nin yeni sevgilisiyle fotoğrafları ve ardından da Shakira'dan gelen intikam şarkısı, ihanet filmlerini aratmayan bir hikayeyi ortaya çıkardı. Shakira olaylı ayrılık sonrasında eski sevgilisi Pique için göndermeli bir şarkı yaptı.
  • Shakira'dan ayrılan Gerard Pique: Çok mutluyum! - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz ocak ayında yeni şarkısını yayınlayan 46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Spotify'da bir günde en çok dinlenen Latin şarkı, bir gün içinde Youtube'da en çok izlenen İspanyolca müzik klibi ve daha birçok rekora imza atarak 14 Guinness rekoru kırmayı başardı.
  • Shakira'dan ayrılan Gerard Pique: Çok mutluyum! - Magazin haberleri

    "ÇOCUKLARIMI KORUMAK İSTİYORUM"

    Yaşananların ardından İspanyol El Pais gazetesine konuşan Gerard Pique, "Her ebeveynin çocukları için en iyisini yapma sorumluluğu vardır. Bu onları korumakla ilgilidir. Ben de buna odaklandım ve bir baba olarak işim bu" ifadelerini kullandı.
  • Shakira'dan ayrılan Gerard Pique: Çok mutluyum! - Magazin haberleri

    Hayatında istediği şeyi yaptığı konusunda ısrar eden eski futbolcu, "Öldüğüm gün arkama baktığımda, umuyorum ki istediğim her şeyi yapmış olacağım" dedi.
  • Shakira'dan ayrılan Gerard Pique: Çok mutluyum! - Magazin haberleri

    "DİĞERLERİ UMURUMDA DEĞİL"

    "Kendime karşı dürüst olmak istiyorum. İmajımı temizlemek için para harcamayacağım" ifadelerini kullanarak kamuoyundaki olumsuz imajı konusunda endişe duymadığını belirten futbolcu, "Onlar için endişelendiğim ve sevdiğim insanlar beni tanıyan insanlardır. Diğerleri umurumda değil. Enerjimi bu insanlarla birlikte olmaya ve onlara sahip olduklarımı vermeye yönlendiriyorum. Çok mutluyum. Hayatımda bazı değişiklikler oldu ama ben mutluluğumu nasıl koruyacağımı bildim" diye konuştu.
  • Shakira'dan ayrılan Gerard Pique: Çok mutluyum! - Magazin haberleri

    Gerard Pique, çocuklarının annesi Shakira ilgili soruları ise cevaplamak istemedi.

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