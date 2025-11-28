Habertürk
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Shamrock Rovers: 1 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Shamrock Rovers: 1 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı, bugün oynanan 18 karşılaşmayla birlikte sona erdi. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda İrlanda ekibi Shamrock Rovers'ı 2-1 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı ve 4. sıraya yükseldi.

        Giriş: 28.11.2025 - 01:27 Güncelleme: 28.11.2025 - 01:27
        Arda Turan'lı Shakhtar, İrlanda'da kazandı!
        UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 4. hafta mücadelesi, bugün oynanan 18 karşılaşmayla birlikte sona erdi.

        Breidablik deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Samsunspor, 10 puan ve averajla zirvede yer aldı.

        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Shamrock Rovers'a konuk olduğu maçı 2-1 kazandı. Puanını 9 yapan Shakhtar Donetsk, 4. sıraya yerleşti.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        AZ Alkmaar (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda): 2-0

        Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 3-1

        Zrinjski (Bosna Hersek) - Hacken (İsveç): 2-1

        Lech Poznan (Polonya) - Lausanne (İsviçre): 2-0

        Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0

        Rakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya): 4-1

        Sigma Olomouc (Çekya) - Celje (Slovenya): 2-1

        Universitatea Craiova (Romanya) - Mainz 05 (Almanya): 1-0

        Slovan Bratislava (Slovakya) - Rayo Vallecano (İspanya): 2-1

        Aberdeen (İskoçya) - Noah (Ermenistan): 1-1

        Fiorentina (İtalya) - AEK (Yunanistan): 0-1

        Breidablik (İzlanda) - Samsunspor: 2-2

        Drita (Kosova) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-0

        Rijeka (Hırvatistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

        Jagiellonia (Polonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-0

        Legia Varşova (Polonya) - Sparta Prag (Çekya): 0-1

        Strasbourg (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere): 2-1

        Shamrock Rovers (İrlanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

