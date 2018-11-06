Shandong Luneng - Jiangsu Shuntian sahaya çıkıyor

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Shandong Luneng ile Jiangsu Shuntian, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:35. 54 puanlı Shandong Luneng 3. sırada bulunuyor, Jiangsu Shuntian 45 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Shandong Luneng, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Jiangsu Shuntian, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 436 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shandong Luneng kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Jiangsu Shuntian sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Shandong Luneng önceki hafta Hebei Zhongji mücadelesinde 5-4 kazandı.

Jiangsu Shuntian ise Shanghai East Asia maçında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Shandong Luneng, 27 gol attı ve 14 gol yedi.

Jiangsu Shuntian, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Jiangsu Shuntian, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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