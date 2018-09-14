Shanghai Shenhua - Jiangsu Shuntian düellosu

Shanghai Shenhua ve Jiangsu Shuntian, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:35. 26 puanlı Shanghai Shenhua 10. sırada bulunuyor, Jiangsu Shuntian 34 puana sahip ve 5. sırada. Shanghai Shenhua son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Jiangsu Shuntian son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 325 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shanghai Shenhua kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.20, Jiangsu Shuntian sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Shanghai Shenhua önceki hafta Liaoning Hongyun mücadelesinde 1-4 kazandı.

Jiangsu Shuntian ise Shanghai East Asia maçında 2-3 kazandı.

Shanghai Shenhua, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Shanghai Shenhua, kendi sahasında 17 gol attı, 14 gol yedi.

Jiangsu Shuntian ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jiangsu Shuntian, 10 gol atarken 13 gol yedi.

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