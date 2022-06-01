Shell ve Orsted'e doğalgaz sevkiyatını durdurdu

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Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Shell Energy Europe'un ve Danimarka merkezli Orsted'in, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadıkları belirtildi.

Rus gazı için ödemelerin 1 Nisan itibarıyla rubleyle yapılması şartına işaret edilen açıklamada, söz konusu ödemeyi yapmayan Shell Energy Europe ve Orsted'e doğal gaz sevkiyatının bugünden itibaren tümüyle durdurulduğu kaydedildi.

Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.