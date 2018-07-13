2 | 7

Derginin haberine göre, annesi Jolie'nin isteği ve programına göre şehir şehir hatta bazen de ülke ülke gezmek zorunda kalan Shiloh, babasıyla daha fazla zaman geçirmek istediği için annesiyle tartıştı. Hatta küçük kızın babasıyla kalabilmek için annesine yalvardığı da ileri sürüldü.