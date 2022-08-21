Show Haber’in mutlu günü

HABERTURK.COM

Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık’ın oğlu Selim Bıyık için, Baltalimanı Portaxe’de ailenin yakınlarının ve dostlarının katıldığı sade bir tören düzenlendi.

Mustafa Bozkurt’un organizasyonunu yaptığı törene Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın yanı sıra Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti Sivas eski milletvekili Selami Uzun, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Burak Çerkez, Emniyet Baş Müfettişi Selami Yıldız, Basın Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir, Alfa Yayın Grubu Genel Müdürü Vedat Bayrak ve oğlu Burak Bayrak, Şafak Hastaneleri'nin sahibi Saim Öztürk ve Seçim Öztürk, avukat Abdullah Adır ile turizmci Tamer Köseoğlu, Yakamoz restoranlarının sahibi Taner Acar Kaya ile Yurt Konserveleri Genel Müdürü Arif Suna katıldı.