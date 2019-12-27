Show TV spikeri Pınar Erbaş'tan iki çocuk kitabı

HABERTURK.COM

Show Ana Haber Hafta Sonu spikeri Pınar Erbaş yazar oldu. Erbaş, ‘Tavuk Rola Şarkı Söylemek İstiyor’ ve ‘İnek Möli Asla Unutmaz’ adlı iki yeni çocuk kitabı çıkardı. Erbaş haber spikerliğinden çocuk kitabı yazarlığına geçiş sürecini anlattı.

Çocuk kitabı yazmak için sizi harekete geçiren neydi?

Bana hep ne tür haberlerden etkileniyorsunuz ya da 3. sayfa haberlerinden sonra psikolojinizi nasıl koruyorsunuz gibi sorular sorulur. Meslekte belli bir dönem geçirmişseniz artık içselleştirmeden empati yapmayı ve duygularınızı kontrol altına almayı öğreniyorsunuz. Ancak her konuda değil. Öznesi çocuk olan haberlerin hiçbirine kayıtsız kalamıyorum. Mevzu bahis çocuk olduğunda tahammül sınırım ve dayanma eşiğim çok düşük. Elimden geleni yapmak istedim.

Zor coğrafyaların çocuklarıyız, zor günlerimiz oluyor. Belki hepimiz aynı şansla doğmuyoruz ama hayatta belli başlı öğretiler bize kolaylık sağlıyor. İşte benim hayalim de miniklere yol gösterecek, akıllarının bir köşelerinde tutarlarsa işlerine yarayabilecek konular üzerine ablaları olarak tecrübelerimi aktarmaktı.

Yazı süreci nasıl geçti peki?

Gerçekten zor. Yazdım, rafa kaldırdım, yazdım, rafa kaldırdım. Kaç kere oturup “Tamam, artık bitireceğim” dediğimi hatırlamıyorum. Ama ilk kez “Bu kez oldu, içime sindi” dedim.

Peki ne anlatıyor bu sevimli kitaplar?

İki kitabım dolayısıyla iki ana karakterim var. Tavuk Rola şarkı söylemeyi her şeyden çok isteyen ve kendine uygun bir sahne bulmak için yılmadan, usanmadan çabalayan bir karakter. Tavuk Rola Şarkı Söylemek İstiyor; kendine olan inancını yitirmeden hayallerinin peşinden koşmayı, kolay pes etmemeyi öğütlüyor.

İnek Möli ise kibirli, mükemmel olduğunu ve asla hata yapmayacağını düşünüyor. Ama takdir edersiniz ki burnu havada gezinmek pek de asil bir davranış değildir ve günün sonunda hiçbir işe yaramaz. Özgüveni fazla yüksek Möli de bu dersleri başına gelen sürprizli büyük bir olayla öğreniyor.

Devamı gelecek mi?

Benzer kitaplarla bir seri oluşturma planım var. Yayın evim Masalperest Kitap da bu konuda beni yönlendiriyor. Şu an biraz daha büyük yaşlar için bir kitap yazmakla meşgulüm. Durmayacağım yani; yazmaya devam…

Yetişkinler için yazmayı planlıyor musunuz peki?

Sanırım hayır. Çok okurum, eski-yeni pek çok yazar radarımdadır. Ancak kendimi bildim bileli bana en büyülü gelen alan çocuk edebiyatı. Zira elinize iyi bir çocuk kitabı geçtiğinde yaşınız kaç olursa olsun okumaktan büyük keyif alıyorsunuz. Üstüne bir de naif bir dille muazzam hayat dersleri veriliyor. Küçük Prens’i, Don Kişot’u düşünün; sadece çocuklar için yazıldığına emin miyiz?