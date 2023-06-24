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Show TV'de bayram eğlencesi yaşanıyor!

Komedi, aksiyon, eğlence... Bayram boyunca gözlerinizi alamayacağınız bir Show sizi bekliyor.

Show TV'de bayram eğlencesi yaşanıyor!
HABERTURK.COM

Bayram boyunca SHOW TV ekranlarında komedi, aksiyon, eğlence sizinle olacak!

Birinci gün bayram coşkusu Hababam Sınıfı Tatilde ile başlıyor. Ardından unutulmaz film Süt Kardeşler ve müzikal tadında bir Yeşilçam klasiği Şekerpare ile eğlence devam ediyor.

Bayramın ikinci günü ise bu sene de eğlencenin adresi değişmiyor, Güldür Güldür Show ile evlerinize neşe geliyor. Ardından nefes kesen bir aksiyon filmi İntikam Peşinde ekrana geliyor.

Bayramın üçüncü günü Tosun Paşa ile kahkaha başlıyor, hemen ardından Gülen Gözler ve Salako ile bayram coşkusu sürüyor.

Bayramın son günü ise kahkahalarla izlediğiniz Güldür Güldür Show'dan yepyeni bir bölüm geliyor. Arkasından Züğürt Ağa izleyiciyle buluşuyor...

Bayrama özel en güzel yapımlarla bu rengarenk Show'u sakın kaçırmayın!

İşte Show TV Bayram Tanıtımı;

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Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları

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