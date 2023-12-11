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        Haberler Televizyon SHOW TV'nin 'Aile' ve 'Kızılcık Şerbeti' "En çok aranan diziler" arasında yer aldı: Google'da en çok aratılan diziler hangisi?

        SHOW TV'nin 'Aile' ve 'Kızılcık Şerbeti' yapımları "En çok aranan diziler" arasında yer aldı

        Dünya çapında yapılan aramaları duyuran Google, 2023'ün trendlerini açıkladı. Trendler arasında dizilerde yer alırken SHOW TV'nin 'Aile' ve 'Kızılcık Şerbeti' yapımları üst sıralarda görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 17:16 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:16
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        Google 2023 yılının en çok aranan trendlerini açıkladı.Trendler arasında diziler de yer aldı. Bu yıl Google'da en çok aratılan diziler arasında SHOW TV'nin 'Aile' ve 'Kızılcık Şerbeti' yapımları listenin üst sıralarında görüldü. İşte Google'da en çok aranan diziler.

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        EN ÇOK ARANAN DİZİLER

        1. Yalı Çapkını

        2. Wednesday

        3. Kızılcık Şerbeti

        4. Aile

        5. Hudutsuz Sevda

        6. Şahmaran

        7. Yabani

        8. The Last Of Us

        9. Kirli Sepeti

        10. Ruhun Duymaz

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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