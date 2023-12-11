SHOW TV'nin 'Aile' ve 'Kızılcık Şerbeti' "En çok aranan diziler" arasında yer aldı: Google'da en çok aratılan diziler hangisi?

SHOW TV'nin 'Aile' ve 'Kızılcık Şerbeti' "En çok aranan diziler" arasında yer aldı: Google'da en çok aratılan diziler hangisi?

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Google 2023 yılının en çok aranan trendlerini açıkladı.Trendler arasında diziler de yer aldı. Bu yıl Google'da en çok aratılan diziler arasında SHOW TV'nin 'Aile' ve 'Kızılcık Şerbeti' yapımları listenin üst sıralarında görüldü. İşte Google'da en çok aranan diziler.