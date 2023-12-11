SHOW TV'nin 'Aile' ve 'Kızılcık Şerbeti' yapımları "En çok aranan diziler" arasında yer aldı
Dünya çapında yapılan aramaları duyuran Google, 2023'ün trendlerini açıkladı. Trendler arasında dizilerde yer alırken SHOW TV'nin 'Aile' ve 'Kızılcık Şerbeti' yapımları üst sıralarda görüldü
Google 2023 yılının en çok aranan trendlerini açıkladı.Trendler arasında diziler de yer aldı. Bu yıl Google'da en çok aratılan diziler arasında SHOW TV'nin 'Aile' ve 'Kızılcık Şerbeti' yapımları listenin üst sıralarında görüldü. İşte Google'da en çok aranan diziler.
EN ÇOK ARANAN DİZİLER
1. Yalı Çapkını
2. Wednesday
3. Kızılcık Şerbeti
4. Aile
5. Hudutsuz Sevda
6. Şahmaran
7. Yabani
8. The Last Of Us
9. Kirli Sepeti
10. Ruhun Duymaz