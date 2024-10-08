SHOW TV'nin yeni dizisi Kalpazan'ın ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?
Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yapımına O3 Medya'nın imza attığı yeni dizi Kalpazan ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. SHOW TV'de yayınlanacak Kalpazan güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyenleri ekran başına kilitleyecek. İşte, Kalpazan dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi...
SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kalpazan yayın hayatına başlamak üzere. Başrolünü Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal'ın paylaştığı diziden iki tanıtım yayınlandı bile! İşte, Kalpazan dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi...
KALPAZAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Timuçin Esen ile Şükran Ovalı, ekonomik sıkıntıları olan 2 çocuklu bir aileyi canlandırırken, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal arasında ise imkânsız bir aşk yaşanacak.
KALPAZAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi çok başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren Kalpazan yakında Show TV’de başlıyor.
KALPAZAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kalpazan ilk bölümüyle 21 Ekim Pazartesi saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacak.
KALPAZAN'DAN İKİ TANITIM YAYINLANDI!
Kalpazan'dan iki tanıtım yayınladı.
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