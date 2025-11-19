SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar‘ın paylaştığı yeni dizisi 'Rüya Gibi'nin merakla beklenen afişi paylaşıldı. İzleyicilerle çok yakında buluşmaya hazırlanan dizinin afişinde rüya kadro bir araya geldi.

İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan’ın (Seda Bakan) gizemli patronu Emir’le (Uğur Güneş) çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle adından söz ettiriyor. Çekimleri devam eden dizi çok yakında SHOW TV ekranlarından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu; Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in, yönetmenliğini; Selim Demirdelen’in yürüttüğü 'Rüya Gibi'nin oyuncu kadrosunda ayrıca; Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.