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HaberlerTelevizyon

Show TV yayın akışı ve frekans bilgileri - 19 Ağustos Show TV yayın akışında neler var?

Show TV yayın akışı ve frekans bilgileri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü seyirciler dizi ve televizyon programlarını canlı takip etmek istiyor. İşte 19 Ağustos Fox TV yayın akışı ve frekans bilgileri...

Show TV

Show TV yayın akışı 19 Ağustos günü televizyon dizilerini ve programlarını takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Show TV ekranlarında bugün birçok zengin içerikli televizyon programı yer alıyor. İşte, Show TV yayın akışı ve frekans bilgileri...

SHOW TV YAYIN AKIŞI (19 AĞUSTOS PAZARTESİ 2019)

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:45 Kuaförüm sensin 

16:00 Yeni gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Lion

22:15 Seçkin Tetikçiler

SHOW TV FREKANS BİLGİLERİ

SHOW TV (UYDU)
DIGITAL
Türksat 4A 42° Doğu Uydusu

Alış Frekansı
12219,0 MHz

Polarizasyon
Horizontal (Yatay)

Symbol Rate
6.500 Msym/s

FEC Rate
3/4

Transporder
14

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