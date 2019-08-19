Show TV yayın akışı 19 Ağustos günü televizyon dizilerini ve programlarını takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Show TV ekranlarında bugün birçok zengin içerikli televizyon programı yer alıyor. İşte, Show TV yayın akışı ve frekans bilgileri...
SHOW TV YAYIN AKIŞI (19 AĞUSTOS PAZARTESİ 2019)
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 Yeni gelin
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Lion
22:15 Seçkin Tetikçiler
SHOW TV FREKANS BİLGİLERİ
SHOW TV (UYDU)
DIGITAL
Türksat 4A 42° Doğu Uydusu
Alış Frekansı
12219,0 MHz
Polarizasyon
Horizontal (Yatay)
Symbol Rate
6.500 Msym/s
FEC Rate
3/4
Transporder
14
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