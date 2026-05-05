Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bu yıl 17'ncisi düzenlenen Quality of Magazine ödülleri, gerçekleştirilen bir tören ile sahiplerine verildi. Sanat, medya ve iş dünyası kategorilerinde toplam 26 ödül sahibini buldu.

Gecede SHOW TV'ye üç ödül veridi. Kanalın haber, magazin ve oyunculuk alanındaki başarıları ödüllerle taçlandırıldı. 'En Quality Haber Merkezi' ödülü 'SHOW TV Haber Merkezi'nin olurken, ödülü Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık aldı.

'En Quality Komedi Kadın Oyuncu' ödülü ise SHOW TV'de ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Ecem Erkek'in oldu.

'En Quality Magazin Programı' ödülünü ise 'Pazar Sürprizi' kazandı. Ödülü, SHOW TV Magazin müdürü Reşat Balcıoğlu aldı.

Reşat Balcıoğlu ve Burçin Birben