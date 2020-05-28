Sibel Bilgiç'ten 'Diyemedim'

'Alışamadım' şarkısı ile 90'lı yıllara damga vuran Sibel Bilgiç, 'diyemedim' adlı yeni bir single hazırladı.
Söz ve müziği Cengiz Tekin'e, düzenlemesi ise Alper Atakan'a ait çalışma bugün dijital platformlarda yayınlanacak.
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