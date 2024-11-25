Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sibel Can'dan 1800'ler esintisi - Magazin haberleri

        Sibel Can'dan 1800'ler esintisi

        Sibel Can'ın Ankara'daki konserinde giydiği 1800'ler esintisi tarzındaki kıyafeti bir hayli dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 10:17 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sibel'den 1800'ler esintisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankaralı sevenleriyle buluşan Sibel Can, konserde siyah renkli saten kabarık bir kostüm giymeyi tercih etti.

        Ünlü şarkıcı, konserinde giydiği 1800'ler esintisi tarzındaki kıyafetiyle dikkat çekti.

        Annesini izlemeye giden Engincan Ural, konserden bir kesiti de sosyal medya hesabından yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #SİBEL CAN
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        İETT otobüsünü çalıp parçaladılar!
        İETT otobüsünü çalıp parçaladılar!
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        35 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        35 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        Romanya'da sandıktan sürpriz sonuç
        Romanya'da sandıktan sürpriz sonuç
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        13 il için sarı, 11 il için turuncu alarm! Sağanak ve kar var
        13 il için sarı, 11 il için turuncu alarm! Sağanak ve kar var
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı