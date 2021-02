Sibel Can gerek yaptığı albümler, gerekse dizi ve filmleri ile adından sıkça söz ettirmiştir. Sibel Can kimdir, kaç yaşında? İşte Sibel Can biyografisi...

SİBEL CAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sibel Can, 1 Ağustos 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından müzisyen olan babasının da etkisiyle küçük yaşta sahnede olmayı hayal etmeye başladı. 14 yaşındayken dansa merak saran Can, ilk olarak babasının diğer şarkıcılarla çıktığı yurtdışı turnesine oryantal dansçı olarak katıldı. Daha sonra İstanbul'da ilk kez Galata Kulesi'nde sahneye çıktı.

İlerleyen yıllarda Fahrettin Aslan tarafından keşfedilen Sibel Can, böylece Aslan'ın gazinosunda sahneye çıkmaya başladı ve 14 yaşında şöhret oldu. Yaşı küçük olduğu için gazino onun yüzünden kapatıldı. Çalışma müsaadesi almak için Fahrettin Aslan ve Türker İnanoğlu, Sibel Can'ın yaşını mahkeme kararıyla 6 ayda 6 yaş birden büyüttü.

Tek hayali şarkı söylemek olan Can, sesinin güzelliği ile bütün müzisyenler ve sanat dünyası tarafından biliniyordu.

Başta Mustafa Erses, Baki Duyarlar, Mustafa Taşpınarlı, Halil Karaduman ve Ergin Kızılay olmak üzere birçok ustadan TSM eğitimi aldı ve 1988 yılından itibaren dansçı olarak çalıştığı gazinoda bu kez assolist olarak sahneye çıkmaya başladı. Sibel Can'ın ilk albümünün yapımcılığını Orhan Gencebay üstlendi.

İlk albümü Günah Bize bir ayda 750 bin satarak o dönemde rekor kırdı. İlk müzik çalışmasında ödüller aldı. Can, geniş bir dinleyici kitlesi tarafından çok sevilmeye başlandı.

Can, albüm çalışmalarının yanında birçok dizide ve tv programlarında yer aldı. "Kaldırım Çiçeği", "Gülüm", "Sibel", "Bize Ne Oldu", "Berivan", "Saklambaç", "Ahh İstanbul" gibi dizilerle kamera karşısında da başarısını kanıtladı. Bir çok reklam filminde oynadı.

Slbel Can'ın Engincan, Melisa ve Emir adında üç çocuğu vardır.



ALBÜMLERİ

1. Albüm Günah Bize (1987)

2. Albüm Bulursun Beni (1988)

3. Albüm Rüyalarda Buluşuruz (1989)

4. Albüm Hasretim (1990)

5. Albüm Bir Güneş Batışında (1991)

6. Albüm Seni Sevmek (1992)

7. Albüm Hayat Devam Ediyor (1993)

8. Albüm Hatırasıdır (1994)

9. Albüm Şarkılarda Senden Yana (1995)

10. Albüm Bu Devirde (1997)

11. Albüm Daha Yolun Başındayım (1999)

12. Albüm İşte Sibel Can (2000)

13. Albüm Canım Benım (2001)

14. Albüm Sen Benimsin (2003)

15. Albüm Özledinmi? (2005)

16. Albüm Akşam Sefası (2007)

17. Albüm Benim Adım Aşk (2009)

18. Albüm Seyyah (2011)

19. Albüm Mesk (2012)

20. Albüm Galata (2014)

Proje Albümü Ozan Doğulu 130 bpm Allegro (Kahır Mektubu)

Proje Albümü Orhan Gencebay' la Bir Ömür (Bilmesin O Felek)

Proje Albümü Erdem Kınay Proje 2 (Alkışlar)