Sibel Can oğlunu askere yolladı
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt, vatani görevini yapmak üzere asker gitti
Giriş: 10.04.2026 - 18:29
Sibel Can, 2000 ile 2010 yılları arasında Sulhi Aksüt ile evli kalmış; çiftin bu birlikteliğinden Emir adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.
Emir Aksüt, Westminster University mezuniyetinin ardından askere gitti. Kardeşini ziyarete giden Melisa Ural, Aksüt'ün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ural, kardeşinin nerede askerlik yaptığını ise açıklamadı.
REKLAM
Ünlü sanatçının Hakan Ural ile olan evliliğinden ise Engincan ve Melisa adında iki çocuğu daha bulunuyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ