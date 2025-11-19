Habertürk
        Sibel Can, torunu Lina'nın 40'ı çıktı. Duadan kareleri ise şarkıcının kızı Melisa Ural sosyal medyadan paylaştı

        Giriş: 19.11.2025 - 21:27 Güncelleme: 19.11.2025 - 21:27
        Torunun 40'ı çıktı
        Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile hayatını birleştirmişti. Çiftin kızı Lina'nın dünyaya gelmesiyle Sibel Can, geçtiğimiz aylarda ilk kez babaanne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

        Lina'nın 40'ı için özel bir davet düzenlendi ve Lina için dualar edildi. 40 duasından kareleri de Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural tarafından sosyal medya hesabından paylaştı.

