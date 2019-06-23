Soli Arena'daki konseri binlerce müzikseverin yanı sıra, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşi Sembol Tarhan ile birlikte izledi. Pop müziğin sevilen parçalarını seslendiren sanatçının sahnedeki davul şovu, alandakilerden tam not aldı. Konserin ikinci bölümünde sahneye Atatürk baskılı tişörtü ile çıkan Tüzün, halkın arasına karışarak, 'Benim Memleketim' şarkısını söyledi. Slow şarkılarını da oturarak seslendiren sanatçı, İspanya'dan gelen flamenko grubuyla birlikte dans etti.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcının başarılı performansı dakikalarda alkışlanırken, etkinlik sonunda Tüzün'e çiçek veren Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Festivalde tarihi ve kültür mirasımız Soli Pompeiopolis Antik Liman Kenti'ni tanıtmak, hayat ve enerji kaynağımız olan güneşin, güneş enerjisinin değerini vurgulamak istedik" dedi.