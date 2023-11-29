"Sibergöz-7"de tutuklu sayısı 40'a yükseldi

İzmir merkezli "Sibergöz-7" operasyonunda tutuklu sayısı 40'a yükseldi İzmir merkezli 10 ilde "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-7" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 40'a yükseldi

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari'de 25 Kasım'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

"Sibergöz-7" adlı operasyonda "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 59 şüpheli, gözaltına alındı.

YÜKSEK MİKTARDA KOMİSYON

Çete üyelerinin yurt dışı kaynaklı bazı bahis sitelerinin distribütörü gibi çalıştıkları ve yüksek miktarlarda komisyon aldıkları tespit edildi. Çete üyelerinin yurt dışındaki yasal bir bahis şirketinden bir panel satın aldıkları veya kiraladıkları ya da kendilerinin bir site tasarladıkları, ardından da çete liderinin altında yurt dışı bahis çetesinin distribütörlüğü gibi ilçe, il ve bölge sorumluluk alanları oluşturarak yavaş yavaş yayıldıkları belirlendi.

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ŞÜPHELİLER ARASINDA YEREL GAZETECİ

Şüphelilerin arasında, İzmir'de çalışan yerel bir gazeteci C.E.'nin de olduğu belirtildi. Şüphelilerin, gazeteci C.E.'den bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıklarının tespit edildiği kaydedildi. Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi. Operasyonda, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

OPERASYONU BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından; "Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadeleriyle duyurdu.

57 ŞÜPHELİ DÜN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polisteki işlemleri tamamlanan 57 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında gazeteci C.E.'nin de bulunduğu 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında 2 futbolcunun da bulunduğu 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 40'A ULAŞTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler F.K. ve eşi F.Z.K. da bu akşam adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerin, suç örgütünün suç faaliyetlerini yürüttükleri ofisten aldıkları 10 milyon TL'yi, Balıkesir'deki kuyumcu F.K. ve eşi F.Z.K.'ya teslim ettiklerinin belirlenmesi üzerine şüphelilerin yakalandığı kaydedildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan F.K. ve eşi F.Z.K. da tutuklandı. Böylece 'Sibergöz-7' operasyonunu kapsamında tutuklu sayısı 40'a ulaştı.