Sıcak hava balon uçuşlarında yolcu sayısı rekoru kırıldı

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 2024 yılına ilişkin sıcak hava balon istatistiklerini paylaştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bünyesinde verilen güvenli uçuşa yönelik eğitimler sayesinde Türkiye'nin sıcak hava balonu turizminde trafik hacmi ve uçulan gün sayısı bakımından dünyada en üst sıralara çıktığını belirten Uraloğlu, geçen yılın sıcak hava balonu turizmi açısından oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Uraloğlu, 2024'te yapılan uçuşlara ilişkin, "Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa Göbeklitepe, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere toplam 8 bölgede 43 bin balon uçuşu gerçekleştirildi. Bu uçuşlarda 933 bin yerli-yabancı yolcuyla tüm zamanların balon yolcu sayısı rekoru kırıldı. Balon yolcusu sayısı 2023 yılına göre yüzde 25 artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.