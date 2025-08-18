Sıcak havada 'enerji içeceği' içenlere uyarı!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, mümkün olduğunca öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini belirterek, "Yapılması gereken şeylerin mümkünse sabahın çok erken saatlerinde, akşam ya da akşamın geç saatlerinde yapılmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

"TER YOLUYLA VÜCITTAN ATILAN SIVI MİKTARINDA İKİ-ÜÇ KATA KADAR ARTIŞ OLUYOR"

Özellikle aşırı sıcakta kronik kalp hastalarının tehlike altında olduğuna dikkat çeken Katırcıbaşı, "Kalp hastaları orta ve ileri yaş grubu hastalardan oluşuyor. Biz bu hastalara genellikle, idrar söktürücü ilaçlar veriyoruz. Bunlar, tansiyon ilaçlarının içerisinde kombine olarak da verilebiliyor. Bazen de kalp yetmezliği hastalarında izole olarak da verebiliyoruz. Bu dönemde bu hastaların idrar söktürücü ilaçlarını belirgin olarak azaltmak gerekiyor; çünkü bizim 'insensibl sıvı kaybı' adını verdiğimiz, ter yoluyla vücuttan atılan sıvı miktarında özellikle Çukurova gibi yerlerde iki-üç kata kadar artış oluyor. Eğer ilacının dozunda bir değişiklik yapmazsak, hastalarda "akut böbrek yetersizliği" adını verdiğimiz ölümcül bir tablo meydana gelebiliyor"şeklinde konuştu.

"ENERJİ İÇECEKLERİNİ SICAKLARDA ASLA TAVSİYE ETMİYORUZ"

Enerji içeceklerinin içerisinde kafein olduğunu anlatan Katırcıbaşı, "Kafeinli içeceklerin tamamı sadece enerji içecekleri değil, kahve ve bazı gazlı içecekler de dehidrasyonu azaltacak, yani vücuttaki sıvı kaybını artıracak metabolizmalara sebep olabilir. Dolayısıyla biz bunları zaten normal iklim şartlarında önermiyoruz; özellikle enerji içeceklerini. Normal olmayan, sıcak iklim şartlarında ise asla tavsiye ettiğimiz içecekler değildir" diye konuştu.