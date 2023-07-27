Sıcaklar nedeniyle rotayı yer altı şehrine çevirdiler

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Yer altı şehirlerinin milattan önce 1800'lü yıllara kadar uzanan tarihi var. Geçmiş medeniyetlerde insanların bu alanları savaş zamanlarında kullandığını biliyoruz. Tüf kayayla kaplı alanların oyulmasıyla inşa edilen bu yapılar, gezenlere serin ortam sunuyor."

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TURİSTLER YER ALTI ŞEHRİNİN SERİN YAPISINDAN HOŞLANIYOR Çinli turist Chen Gong da 2 gündür Kapadokya'da bulunduğunu, özellikle öğle saatlerinde yer altı şehirlerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Dış alanlarda gezdikten sonra serin olduğu için buraya geldik. Kapadokya çok güzel bir yer. Bu coğrafi alanı herkesin görmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.