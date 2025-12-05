Habertürk
        Sıcaklık ayıları vurdu! Kış uykusuna yatamadı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Sıcaklık ayıları vurdu! Kış uykusuna yatamadı!

        Erzincan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yüksek kesimlere beklenen kar yağışının yeterince düşmemesi nedeniyle ayılar kış uykusuna yatmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 07:56 Güncelleme: 05.12.2025 - 07:56
        Sıcaklık ayıları vurdu! Kış uykusuna yatamadı!
        Kar yağışının azlığı hem doğayı hem de yaban hayatını etkilerken, kış uykusuna girmeyen ayılar zaman zaman yol kenarlarında ve yerleşim alanlarının yakınlarında görüntülendi. Bazı ayılar ise yavrularıyla birlikte güvenlik kameralarına yansıdı.

        "ARALIK AYINDAYIZ HÂLÂ DOLAŞIYORLAR"

        İHA'daki habere göre doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Murat Aydemir, durumun yaban hayatını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "Yüksek kesimlere yeteri kadar kar yağmaması hayvanları oldukça kötü etkiliyor. Kar olmadığı için ayılar kış uykusuna henüz yatmadılar.

        Normalde kar çok yağdığında inlerine çekilirler ve yaklaşık 6 ay boyunca kış uykusunda kalırlar. Arada bir kalkıp beslenip tekrar uykuya dönerlerdi. Fakat şu an aralık ayındayız ve ayılar hâlâ etrafta dolaşmaya devam ediyor." dedi.

        #Erzincan
