Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önceki gün yapılan fırtına uyarısının ardından şiddetli rüzgar ve yağış, başta Marmara ve Ege bölgesi olmak üzere yurdun batısında etkisini sürdürüyor. İstanbul’da iki gündür kendini hissettiren fırtına, gece de sürdü. Meteoroloji, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti.

ŞİLE'DE BALIKÇILAR AÇILAMADI

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Şile sahilinde dev dalgalar oluştu. Şile'de karaya vuran dev dalgalar metreleri buldu. Fırtınanın etkisiyle Şile’de balıkçılar denize açılamadı.

KADIKÖY'DE AĞAÇ DEVRİLDİ

Kadıköy Bostancı'da, fırtına nedeniyle, 12 katlı binanın otoparkında bulanan bir ağaç, park halindeki servis minibüsünün üzerine devrildi. Devrilen ağacın sesini duyan bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri minibüsün üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Devrilen ağaç, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı.

ÇANAKKALE'DE RÜZGAR, 70 KM'Yİ BULDU

Kuzey Ege'de 3 gündür etkili olan fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan bazı arabalı vapur seferlerinde de aksama yaşandı.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe 07.00 ve Kabatepe-Gökçeada 09.00 ile Bozcaada-Geyikli 07.45, 10.00 ve Geyikli-Bozcaada 08.00, 11.00 seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş.'nin yetkilileri, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı. Çanakkale'de kar yağışı da etkili oldu.

ANTALYA'DA SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kuvvetli yağış, bazı kırsal mahallelerde su taşkınlarına yol açtı. İlçede sağanak Çardak, Beğdiğin, Kızıldağ ve Taşağıl mahallelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Çardak Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı, bölgedeki bazı seralar zarar gördü.

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE KAR ETKİLİ OLUYOR

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, D-100 yolu ve TEM yolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşım yavaşladı. TEM'in Ankara yönünün Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki bölümde süren yol çalışması nedeniyle sürücüler D-100 yoluna yönlendirildi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 5 metreyi aştı.

MERSİN'DE SAĞANAK YAĞIŞ

Mersin'in Silifke ilçesindeki sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde iki saat etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafik akışında aksamalar meydana geldi. Saray Mahallesi'ndeki Atatürk Evi önünde yolda biriken suda bazı araçlar mahsur kaldı, vatandaşlar da evlerinden çıkamadı. Belediye ekipleri, suyun tahliye edilmesine yönelik çalışma başlattı.

BODRUM'DA TEMİZLİK ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanağın yol açtığı selin ardından ilçede başlatılan temizlik çalışması devam ediyor. Sağanağın en çok etkili olduğu ilçe merkezinde selden zarar gören vatandaşlar, iş yerlerini ve evlerini temizlemeye çalışıyor.

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