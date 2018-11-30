- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önceki gün yapılan fırtına uyarısının ardından şiddetli rüzgar ve yağış, başta Marmara ve Ege bölgesi olmak üzere yurdun batısında etkisini sürdürüyor. İstanbul’da iki gündür kendini hissettiren fırtına, gece de sürdü. Meteoroloji, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti.
ŞİLE'DE BALIKÇILAR AÇILAMADI
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Şile sahilinde dev dalgalar oluştu. Şile'de karaya vuran dev dalgalar metreleri buldu. Fırtınanın etkisiyle Şile’de balıkçılar denize açılamadı.
KADIKÖY'DE AĞAÇ DEVRİLDİ
Kadıköy Bostancı'da, fırtına nedeniyle, 12 katlı binanın otoparkında bulanan bir ağaç, park halindeki servis minibüsünün üzerine devrildi. Devrilen ağacın sesini duyan bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri minibüsün üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Devrilen ağaç, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı.
ÇANAKKALE'DE RÜZGAR, 70 KM'Yİ BULDU
Kuzey Ege'de 3 gündür etkili olan fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan bazı arabalı vapur seferlerinde de aksama yaşandı.
SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe 07.00 ve Kabatepe-Gökçeada 09.00 ile Bozcaada-Geyikli 07.45, 10.00 ve Geyikli-Bozcaada 08.00, 11.00 seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş.'nin yetkilileri, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı. Çanakkale'de kar yağışı da etkili oldu.
ANTALYA'DA SERALAR ZARAR GÖRDÜ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kuvvetli yağış, bazı kırsal mahallelerde su taşkınlarına yol açtı. İlçede sağanak Çardak, Beğdiğin, Kızıldağ ve Taşağıl mahallelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Çardak Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı, bölgedeki bazı seralar zarar gördü.
BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE KAR ETKİLİ OLUYOR
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, D-100 yolu ve TEM yolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşım yavaşladı. TEM'in Ankara yönünün Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki bölümde süren yol çalışması nedeniyle sürücüler D-100 yoluna yönlendirildi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 5 metreyi aştı.
MERSİN'DE SAĞANAK YAĞIŞ
Mersin'in Silifke ilçesindeki sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde iki saat etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafik akışında aksamalar meydana geldi. Saray Mahallesi'ndeki Atatürk Evi önünde yolda biriken suda bazı araçlar mahsur kaldı, vatandaşlar da evlerinden çıkamadı. Belediye ekipleri, suyun tahliye edilmesine yönelik çalışma başlattı.
BODRUM'DA TEMİZLİK ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanağın yol açtığı selin ardından ilçede başlatılan temizlik çalışması devam ediyor. Sağanağın en çok etkili olduğu ilçe merkezinde selden zarar gören vatandaşlar, iş yerlerini ve evlerini temizlemeye çalışıyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.