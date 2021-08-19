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Meteoroloji'den önemli uyarı! 2 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre bugün Marmara’nın kuzeyi ve Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik beklenmiyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

ŞİDDETLİ GELİYOR! Meteoroloji'den son dakika önemli uyarılar
Meteoroloji'den önemli uyarı! 2 bölgede sağanak!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi ve Karadeniz Bölgesi Kıyı Kesimi ile Bursa, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların; akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz Kıyı Kesimi ile Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 32, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 29, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 30, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 32, Az bulutlu ve açık.

KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 37, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 32, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 30, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 32, Az bulutlu ve açık.

SİVAS: 29, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 27, Parçalı bulutlu.

DÜZCE: 31, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP: 28, Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ELAZIĞ: 36, Az bulutlu.

ERZURUM: 29, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 29, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 30, Az bulutlu.

ADIYAMAN: 39, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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