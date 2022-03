Siegwerk Türkiye'ye 'En iyi işveren' ödülü

HABERTURK.COM

Siegwerk Türkiye'den yapılan açıklamada; Türkiye’de uzun yıllardır hizmet veren Siegwerk Türkiye, Great Place to Work Enstitüsü tarafından 30 Mart Çarşamba günü 10. kez düzenlenen ödül töreninde “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2022” araştırmasına göre 253 şirket arasında 100 ila 250 çalışan kategorisi ile 12. Türkiye’nin En İyi İşvereni unvanına sahip şirket oldu.

"BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Başarılı iş hayatının iyi ve mutlu çalışanlarla mümkün olduğunu vurgulayan Siegwerk EMEA Ofset Mürekkepleri Başkan Yardımcısı, Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Mustafa Güler, “Great Place to Work" Enstitüsü gibi bir küresel otorite tarafından En İyi İşverenler arasında yer almak bizim için gurur verici. Bu başarı, Siegwerk Türkiye’nin ülkemizde en çok çalışılmak istenen şirketler arasındaki yerimizi sağlamlaştırarak sektörümüzdeki gücümüzü bir kez daha ortaya koyuyor. 190 seneyi aşkın deneyimimiz 34 ülkede yaklaşık 5.000 personelimizle, dünyanın önde gelen baskı mürekkebi üreticilerinden biriyiz. Köklü geçmişimiz, deneyimlerimiz ve tecrübelerimiz, en büyük değerin “insan gücü” olduğunu bize her gün hatırlatıyor. Bizler de bu bilinç doğrultusunda; her defasında her uygulamamızda, çalışanlarımıza bu yaklaşımımızı hissettirmeye azami özen gösteriyoruz. Böylece verimliliğimizi ve iş sonuçlarımızı, hedeflerimiz doğrultusunda hep birlikte yükseltiyoruz. Özverili, karşılıklı güven esası ile çalışmalarımızın sonucunda “Türkiye’nin En İyi İşvereni” unvanına layık olmak, çalışanlarımızın memnuniyetinin ve bizlere duyduğu güvenin net bir göstergesi. Her zaman dediğimiz gibi “başarı, iyi ve mutlu çalışanlarla mümkün” ifadelerini kullandı

"ÇALIŞANLARIMIZ HEM YOL ARKADAŞI HEM DE YOL GÖSTERİCİMİZ"

Güler, “Bizim için çalışma arkadaşlarımız hem yol arkadaşlarımız hem de yol göstericilerimiz. Şirket içerisinde gerçekleştirdiğimiz araştırma ve anket çalışmaları ile çalışma arkadaşlarımızdan gelen talep ve geri bildirimlerden bir standart oluşturduk. Kararlarımız, hep beraber süzgeçten geçirilerek istek ve ihtiyaçlara göre şekilleniyor. Her 2 yılda bir global olarak Siegwerk’in tüm lokasyonlarında, Insight Survey anket çalışmaları yürüterek aksiyon planları oluşturuluyor. Şirketimizde bu anketlere göre Türkiye’de 2021 yılı çalışan memnuniyetimiz %84’e yükseldi. Bu rakam bize çalışan mutluluğu ve bağlılığındaki önemin aşikar olduğunu ve bunun bir organizasyonun sağlığını ölçmek için en önemli göstergelerden biri olduğunu gösteriyor. Biliyoruz ki başarılı şirketler çalışan bağlılığını iyileştirme stratejilerini kurumsal hedeflerinden biri haline getirmişlerdir ve bu yaklaşımın ticari başarıyı etkilediğini görüyoruz." dedi

"HEDEF 2025 YILINA KADAR EN ÇOK TERCİH EDİLEN MÜREKKEP TEDARİKÇİSİ OLMAK"

Belirledikleri ana hedefin, 2025’e kadar en çok tercih edilen mürekkep tedarikçisi olmak olduğunu belirten Güler, "Bu hedefimize; çalışma arkadaşlarımızı, tüm süreçlere dahil ederek ulaşabileceğimizin bilincindeyiz. Bir yandan Z jenerasyonu da yavaş yavaş iş hayatına katılmaya başladı ve onların sahip olduğu farklı yaklaşımlar da uzun zamandır gündemimizde. Değişen beklentileri dinlemek, anlamak ve çalışma hayatına ilişkin yeni yaklaşımlardan nasıl ilham alabileceğimiz üzerine düşünmek en önemli gündemlerimizden biri olarak yerini koruyor. Bu jenerasyonun ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına onlardan aldığımız ilhamla politikalarımızı geliştiriyoruz. Sektörümüzde en çok çalışılmak istenen global şirketlerden biri olarak, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyerek kendi liderlerimizi şirket içerisinde yetiştiriyoruz. Ayrıca 30’dan fazla ülkede bulunmanın avantajını kullanarak, ülkeler arası yetenek transferlerini de oldukça destekliyoruz. Bu politika hem çalışanlarımızı hem de şirketimizi besliyor.“ ifadelerini kullandı