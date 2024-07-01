Sıfır aldığı otomobil hasarlı çıktı

"LEHİMİZE SONUÇLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Avukat Asiye Meltem Taşcı ise müvekkilinin sıfır bir araç aldığı için ekspere sokmaya gerek duymadığını ifade ederek, "Fakat araçta kullanımdan bir süre sonra aksama meydana geliyor. 'Ben bu aracı bir rapora sokayım, acaba bir sıkıntı mı var?' diyor. Bir bakıyorlar ki, aracın bütün parçaları değişmiş. Biz aracın sadece boyalı olduğunu sanırken, onlar bize ara buluculuk toplantısında sağ kapının da değişmiş olduğunu söylediler. Bunu kabul etmelerine rağmen bize sadece 100 bin lira teklif ettiler. Sağ kapının değiştiğini söylüyorlar ve 100 bin lira teklif ediyorlar. Biz de tabii ki kabul etmedik. Şu an dosyaya bilirkişi atanmasını bekliyoruz. Umarız en kısa sürede aracın aynen değişimi olur. Emsal kararları da dosyaya sunduk, en kısa sürede lehimize sonuçlanacağını düşünüyoruz" dedi.