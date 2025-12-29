OPEL

Opel Corsa

Manuel şanzımanlı Edition modeli: 150 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı.

Diğer tüm versiyonlar: 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi.

Opel Astra

300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sunuluyor.

Opel Frontera

Frontera: 150 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi ile sunuluyor.

Frontera Elektrik: 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi avantajı bulunuyor.

Frontera Hybrid: 150 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği mevcut.

Opel Mokka

300 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Opel Grandland

İşletmelere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkânı bulunuyor.

Elektrikli Opel Modelleri

Corsa Elektrik: 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği.

Frontera Elektrik: 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi olanağı.

Corsa Elektrik ve Frontera Elektrik modelleri GS donanım seviyesinde sunuluyor.

Hafif Ticari Araç Modelleri

Combo ve Combo Cargo:

600 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği.

Zafira:

450 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı veya nakit indirim seçeneği.

Vivaro Cargo:

Ultimate (5.3 m³) versiyonu: 450 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi.

Ultimate XL (6.1 m³) versiyonu: 600 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya nakit indirim seçenekleri.

Vivaro City Van:

600 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya nakit indirim imkânı.

Movano:

Aralık ayına özel 600 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.

Opel, aralık ayında binek ve hafif ticari tüm modellerinde sunduğu kampanya ve finansman seçenekleriyle müşterilerini showroomlarına davet ediyor.