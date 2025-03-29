Sıfır araçlarda TTB yükümlülüğü kaldırıldı

Akaryakıt satışlarının dijital şekilde kayıt altına alınarak sektördeki şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajları ve akaryakıt istasyonlarına donanım montajları hızla sürüyor.

UTTS Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde; kiralama yoluyla edinilen, işletmeye dahil olan veya işte kullanılan taşıtların en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar; bu kapsamda olmayan fakat akaryakıt dağıtım şirketlerinin TTS programlarına kayıtlı tüm taşıtların ise 1 Temmuz 2025 tarihine kadar TTB taktırması zorunluluğu bulunuyor.

Tüm mükelleflerin, utts.gov.tr adresinden gerekli işlemleri yaparak Türkiye genelinde yetkilendirmiş montaj firmalarından kendilerine en uygun montaj noktasını seçip 30 Nisan 2025 gün sonuna kadar TTB montaj işlemlerini tamamlaması gerekiyor. UTTS sayesinde, yakıt alımı sırasında plaka bilgileri sisteme otomatik olarak aktarılacak, usulsüz belge düzenlenmesi engellenecek, böylece her yıl milyarlarca liralık vergi kayıplarının önüne geçilecek.

REKLAM UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağından, belirtilen süre içinde sisteme kaydolmayan vergi mükellefleri akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek. 1 TEMMUZ'DAN SONRA PİYASAYA SÜRÜLECEK ARAÇLARA TTB YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI 29 Mart 2025 tarihinde yapılan Tebliğ değişikliği ile 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren tescil edilerek piyasaya sürülecek bireysel araçlara TTB taktırma yükümlülüğü kaldırıldı. Ayrıca söz konusu tebliğ değişikliğiyle, LPG'li araçlara TTB ve akaryakıt istasyonlarında bulunan LPG adalarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) kurulum süresi de 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı. SİPARİŞ ADEDİ 3 MİLYONA YAKLAŞTI UTTS kapsamında montaj ve aktivasyonu tamamlanmış araç sayısı 1.3 milyonu geçerken taşıt sahipleri tarafından verilen UTTS uygulaması kapsamında TTB taktırma yükümlülüğü olan mükellefler ve bireyler, utts.gov.tr adresine girerek kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor. İHA'nın haberine göre, yetkililer vatandaşları, işlemlerini sadece utts.gov.tr adresinden yapmaları, bir mağduriyet yaşamamaları için benzer isimlerle açılan sahte internet sitelerine itibar etmemeleri ve bu sitelerden işlem yapmamaları konusunda uyarıyor.