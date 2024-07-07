Zam sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
Sigara zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ÖTV tutarındaki artış sonrası sigaraya zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar yeni zammı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Yapılan zamlar sonrasında yeni sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte zam ardından en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...
Sigara zammında son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sigaraya zammı açıklamasının ardından, "Zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?" sorusu yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri...
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni sigara fiyatlarını duyurdu.
SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
Sigara zammı JTI ve PM grupları için 5 Temmuz itibarıyla geçerli olmaya başladı. BAT ve Imperial sigara grubu için zam 8 Temmuz itibarıyla geçerli oldu.
EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR? İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 80 TL, en ucuz sigarası ise 71 TL oldu. PM sigara grubunun en pahalı sigarası 73 TL, en ucuzu 66 TL oldu. Imperial sigara grubu en pahalı sigarası 73 TL, en ucuzu 59 TL oldu. BAT grubunda ise en yüksek fiyat 79 TL olurken en düşük fiyat 61 TL oldu.
ÖTV'YE ZAM!
GİB'den yapılan açıklamada, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleriyle alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarlarının, 6 ayda bir Yİ-ÜFE'ye göre düzenlendiği belirtildi. TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibariyle % 19,49 olarak hesaplandı.
Söz konusu ÖTV artışları üzerine yüzde 20'lik KDV de geliyor. Dolayısıyla bir paket sigarada tüketiciye yansıyan zam miktarı 7,79 lira olacak. Söz konusu miktar firmaların ÖTV artışını ne kadar sineye çekeceklerine göre değişiklik gösterebilecek.