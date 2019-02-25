Türkiye’de 18 yaşından küçüklere sigara satışı yasak olmasına rağmen sigaraya başlama yaşının 11’e kadar düştüğünü hatırlatan Dr. Erdal Gezer, “Dünyada her yıl 4,5 milyondan fazla kişi sigara kullanımı nedeniyle yaşama veda ediyor” dedi.

“HER 10 KİŞİDEN 7'Sİ BIRAKMAK İSTİYOR"

Bir hevesle küçük yaşlarda başlanan sigaranın ilerleyen dönemlerde insanların hayatını kabusa çevirdiğini ve yapılan araştırmalara göre sigara içen her 10 kişiden 7’sinin bu kötü alışkanlıktan kurtulmaya çalıştığını belirten özel bir hastanenin Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Bu kötü alışkanlıktan kurtulmak kadar zararlarını bilip hiç başlamamak her şeyden daha önemlidir. Bu nedenle özellikle ebeveynler çocuklarını nasihat ile değil örnek olarak sigaradan vazgeçirmelidir” dedi.

HER YIL DÜNYADA 4.5 MİLYON KİŞİYİ HAYATTAN KOPARIYOR

Yapılan araştırmalara göre sigara kullanımının, kişilerin hayatından ortalama 15 yıl çaldığının belirlendiğini ve belli bir yaştan sonra sigaranın hayatı kabusa dönüştürdüğünü kaydeden Dr. Erdal Gezer, “Gençler arasında sigara kullanımı önemli bir halk sağlığı sorunu olma özelliği taşıyor. Sigara tüketiminde yaş ortalaması her geçen yıl düşerken, ailelere ise bu konuda önemli sorumluluklar düşüyor. Çünkü ailelerin sigara kullanımından kaçınması, çocukların sigaraya olan eğilimini büyük ölçüde azaltıyor. Çocukların sigaradan uzak durmasında aile içi doğru iletişimin de büyük rolü var. Sigara kullanımı ülkemizde her yıl 100 bin, dünyada ise 4.5 milyon kişiyi hayattan koparıyor” dedi.

“MODA HALİNE GELEN NARGİLE DAHA ZARARLI"

Son zamanlarda sigaranın zararları sık sık işlenirken, daha zararlı olan nargilenin sanki daha masummuş gibi gösterildiğini kaydeden Gezer, “Maalesef sigara kullanımı zararlı kabul edilirken diğer tütün ürünlerine rağbet artmaya başladı. Özellikle gençler arasında adeta trend haline gelen nargile ve elektronik sigaraların da hiç masum olmadığı bilinmeli. Bilhassa içerisinde sigaradan daha yüksek oranda nikel, kobalt ve kurşun gibi ağır metaller bulunan nargile, insan vücuduna ortalama 5 paket sigaraya eş değerde zarar veriyor. Küçük bir kıyasla; sigarada 30 ile 80 nanogram kurşun bulunurken, nargilede bu oran 6 bin 870 nanograma kadar çıkıyor” diyerek sağlıklı bir ömür yaşamak isteyenlerin tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmasını tavsiye etti.

"TÜRKİYE'DE ERKEKLERİN YÜZDE 42'Sİ, KADINLARIN YÜZDE 13'Ü SİGARA KULLANIYOR"

Türkiye'de tütün tüketimine bağlı hastalık ve ölümleri azaltmak üzere yürürlüğe konulan yasalar ile sigara satışlarının 2008 yılından itibaren düşüşe geçse de, 2014 yılından itibaren tüketimin yeniden arttığını kaydeden Dr. Gezer, "TÜİK tarafından yapılan Türkiye Sağlık Araştırmasına göre; 2010 yılında her gün sigara içen oranı yüzde 25 iken 2014 yılında yüzde 27'ye çıkmıştır. 2015 yılında ise 2008 seviyelerine geri dönülmüş. Erkeklerde sigara içme oranı yüzde 39'dan yüzde 42'ye ulaşmış. Kadınlarda da 2010 yılında yüzde 12 olan sigara içme oranı 2014 yılında yüzde 13 olmuş. Küresel Yetişkin Tütün Araştırması 2012'ye göre Türkiye'de kentsel bölgede kadınlarda arasında sigara içme sıklığı yüzde 15,5, kırsal bölgede yüzde 6,7 olarak ortaya çıkmış. Özellikle anne ve anne adaylarının sigara içmesi sadece kendilerine değil gelecek nesil için de ciddi bir tehlike" diyerek sağlıklı yaşamak isteyen herkesin tütünden uzak durması gerektiğini vurguladı.