İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez semtinde, bisikletiyle gezintiye çıkan emekli Resul Çelikok (49),yorulunca sahildeki banka oturdu. Bu sırada Çelikok'un yanına gelen kimliği belirsiz 2 kişi sigara istedi. Çelikok'un fazla sigarasının olmadığını söylediği ikili, bu kez de bisikletiyle tur atmak istedi. Bu isteğe de olumsuz yanıt veren Çelikok, durumdan rahatsız oldu. Bisikletine binerek, sahilden ayrılmak istedi.

6 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

DHA'da yer alan habere göre kendisinden sigara ve bisikletini isteyen ikilinin yanına 4 kişi daha geldi. İddiaya göre 6 kişi, Çelikok'u dövdü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne giden Çelikok, tedavi altına alındı.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI



Aldığı yumruklarla 3 dişi dökülen Çelikok, jandarmaya giderek şikâyetçi oldu. Çelikok, Suriyeli olduklarını iddia ettiği saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi. Jandarma kaçan saldırganları yakalamak için araştırma başlattı.