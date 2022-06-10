Sigara fiyatlarına zam mı geldi sorusu? son günlerde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. 2022 yılı Ocak ayı itibariyle sigaraya 8 TL’lik zam uygulanmıştı. Son olarak 26 Mayıs Perşembeyi 27 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece Özel Tüketim Vergisi zammı ile alkole yüzde 25, sigaraya yüzde 10 oranında zam gelmişti. Tütün kullanıcıları ÖTV zammının ardından son dakika sigara zammı haberlerini yakından takip ederken “Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi?” araştırmaları da hız kazandı. İşte, 9 Haziran 2022 zamlı en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları…