Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Sihirbazlar Çetesi konusu nedir? Sihirbazlar Çetesi filmi oyuncuları kimler?

Sihirbazlar Çetesi gerilim ve polisiye tarzda film sevenlerin dikkatini çekiyor. İlk olarak 2013 yılında beyaz perdede gösterime giren Sihirbazlar Çetesi'nin hikayesi oldukça ilginç. İşte Sihirbazlar Çetesi filmine dair tüm detaylar...

Sihirbazlar Çetesi

Sihirbazlar Çetesi oyuncuları kimler? Sihirbazlar Çetesi filmi konusu nedir? soruları izleyiciler tarafından soruluyor. Sihirbazlar Çetesi'nin oyuncu kadrosunda yer alan genç isimler kadar usta oyuncu Morgan Freeman'da dikkatleri üstüne çekiyor. Sihirbazlar Çetesi filmine dair ayrıntılar haberimizde.

SİHİRBAZLAR ÇETESİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Louis Leterrier’in yaptığı, Sihirbazlar Çetesi filminin oyuncu kadrosunda Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Michael Caine, Isla Fisher ve Dave Franco gibi usta oyuncular bulunuyor.

SİHİRBAZLAR ÇETESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Atlas isimli son derece karizmatik ve etkileyici bir illüzyonist, birbirinden yetenekli dört sihirbazı bir araya getirir. “Mahşerin Dört Atlısı” adıyla gösteriler düzenleyen ekip, sihir marifetlerini sadece sahne gösterileri için değil, soygun yaptıkları bankaların sistemlerine erişmek ve izleyicileri soymak için kullanırlar. FBI ve Interpol de bir sonraki gizli eylemlerinin ne olacağını tahmin etmeye çalışarak bu çetenin peşine düşer.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uğur Öz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Benimle Söyle Uğur Öz'ün hayatı
TELEVİZYONUğur Öz kimdir?
Yol Ayrımı filmi oyuncuları kimler? Yol Ayrımı filmi konusu nedir ve nerede çekildi?
TELEVİZYONYol Ayrımı filmi oyuncuları kimler?
İntikamın Bedeli filmi oyuncuları kimler? İntikamın Bedeli konusu nedir?
TELEVİZYONİntikamın Bedeli filmi oyuncuları kimler?
Robinson Crusoe ve Cuma filmi oyuncuları kimler? Robinson Crusoe ve Cuma filmi konusu nedir ve nered
TELEVİZYONRobinson Crusoe filmi oyuncuları kimler?
47 Ronın filmi oyuncuları kimler? 47 Ronın filmi konusu nedir?
TELEVİZYON47 Ronın filmi konusu ve oyuncuları
Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla "Damat Bayıldı" çok yakında SHOW TV'de! - Magazin haberleri
TELEVİZYON"Damat Bayıldı" çok yakında SHOW TV'de!
Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimler? Medusa Darbesi filmi konusu nedir?
TELEVİZYONMedusa Darbesi filmi konusu ve oyuncuları
Arapsaçı filmi oyuncuları kimler? Arapsaçı filmi konusu nedir?
TELEVİZYONArapsaçı filmi konusu ve oyuncuları
Benim Tatlı Yalanım 5. bölüm! Benim Tatlı Yalanım 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
TELEVİZYONBenim Tatlı Yalanım 5. bölüm!
Müge Anlı kimdir? Müge Anlı kaç yaşında nereli?
TELEVİZYONMüge Anlı kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X