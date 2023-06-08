Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketine uğurlandı

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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Pervari ilçesi kırsalında PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın (33) cenazesi, törenle memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.

Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan için Siirt Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Van jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyon Başkanı Erhan Obut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin silah arkadaşları ve bölge halkı katıldı. Evli ve 1 çocuk babası şehit Ceylan´ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, alana getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu. Duaların ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan´ın cenazesi uçakla memleketi Çanakkale'ye gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-06-08 10:14:16



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