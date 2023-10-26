Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt´te ambulans helikopter, kırsalda yüksekten düşen Büşra için havalandı

        SİİRT´inPervari ilçesinde eşekten düşüp 10 metre yükseklikten kayalıklara yuvarlanarak ağır yaralanan Büşra Yağız (16), ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 19:04 Güncelleme: 26.10.2023 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt´te ambulans helikopter, kırsalda yüksekten düşen Büşra için havalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT´inPervari ilçesinde eşekten düşüp 10 metre yükseklikten kayalıklara yuvarlanarak ağır yaralanan Büşra Yağız (16), ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

        Olay, saat akşam saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Aşağıbalcılar köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre ailesi ile birlikte kırsal alana menengiç toplanmaya giden Büşra Yağız, bindiği eşekten dengesini kaybedince 10 metre yükseklikten kayalıklara yuvarlandı. Büşra ağır yaralanırken, yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Büşra, ekiplerin müdahalesiyle düştüğü kayalıktan çıkarılarak, İl Sağlık Müdürlüğü´nün ambulans helikopter desteği istemesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Büşra´nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Siirt'te sağlıkçılar İsrail'in saldırılarını kınadı
        Siirt'te sağlıkçılar İsrail'in saldırılarını kınadı
        Siirt'te film festivali "Kalbimiz Gazze" temasıyla sinemaseverlerle buluşac...
        Siirt'te film festivali "Kalbimiz Gazze" temasıyla sinemaseverlerle buluşac...
        Siirt'te Cumhuriyet'in 100. yılı programı düzenlendi
        Siirt'te Cumhuriyet'in 100. yılı programı düzenlendi
        Siirt'te ayağını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
        Siirt'te ayağını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
        Siirt'te öğrenciler kumbaralarındaki harçlıkları Filistinli çocuklara bağış...
        Siirt'te öğrenciler kumbaralarındaki harçlıkları Filistinli çocuklara bağış...
        Siirt'te saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristin işbirlikçisi oldukları id...
        Siirt'te saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristin işbirlikçisi oldukları id...