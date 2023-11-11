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        'Yaya geçidi'nde hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın öldü

        SİİRT'te,yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Safiye Beştaş (80), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 18:50
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        'Yaya geçidi'nde hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın öldü
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        SİİRT'te,yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Safiye Beştaş (80), hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 39 AU 900 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden geçmek isteyen Safiye Beştaş´a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Beştaş, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beştaş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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