Evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

SİİRT´te7 katlı apartmanın 2´nci katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi´ndeki 7 katlı binanın 2´nci katındaki Mehmet Fatih Ertekin´e ait evde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.