Evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
SİİRT´te7 katlı apartmanın 2´nci katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
SİİRT´te7 katlı apartmanın 2´nci katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi´ndeki 7 katlı binanın 2´nci katındaki Mehmet Fatih Ertekin´e ait evde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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