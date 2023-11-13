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        Evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        SİİRT´te7 katlı apartmanın 2´nci katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:30
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        Evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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        SİİRT´te7 katlı apartmanın 2´nci katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

        Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi´ndeki 7 katlı binanın 2´nci katındaki Mehmet Fatih Ertekin´e ait evde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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