Siirt'te 450 bin TL değerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi SİİRT'tedurdurulanotomobilde piyasa değeri 450 bin TL olan 36 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

SİİRT'tedurdurulanotomobilde piyasa değeri 450 bin TL olan 36 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tınaztepe Mahallesi Şerafettin Elçi Caddesi'nde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 450 bin TL olan 36 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.