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        Siirt'te 450 bin TL değerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

        SİİRT'tedurdurulanotomobilde piyasa değeri 450 bin TL olan 36 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:50
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        Siirt'te 450 bin TL değerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
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        SİİRT'tedurdurulanotomobilde piyasa değeri 450 bin TL olan 36 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tınaztepe Mahallesi Şerafettin Elçi Caddesi'nde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 450 bin TL olan 36 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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