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        Müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından 9️0 bin TL'lık altın kolye çaldı

        SİİRT'te, müşteri gibi girdiği kuyumcudan 90 bin TL değerinde altın kolye çalan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 12:31 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:35
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        Müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından 9️0 bin TL'lık altın kolye çaldı
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        SİİRT'te, müşteri gibi girdiği kuyumcudan 90 bin TL değerinde altın kolye çalan M.N.A., yakalanıp tutuklandı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 29 Ekim'de saat 10.30 sıralarında Şeyh El Hazin Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine gelen bir şüpheli, müşteri gibi davranıp yaklaşık 90 bin TL değerindeki altın kolyeyi, vitrindeki altınlara bakma bahanesiyle çaldı. Hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı.

        İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından aldığı görüntülerle yaptığı incelemede, şüphelinin M.N.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul ve Bursa'da da 24 farklı suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.A., tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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