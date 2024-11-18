Siirt'te ağılın tavanı çöktü, 3 küçükbaş öldü

Olay, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü Demirciler mezrasında Ekrem Yıldız'a ait ağılda meydana geldi. Yağış sonrası kerpiç ağılın tavanı ağırlaşıp, çöktü. Durumu fark eden Ekrem Yıldız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekipleri, sevk edildi. 14 küçükbaş kurtarılırken, 3 küçükbaş ölü olarak ağıldan çıkarıldı.

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