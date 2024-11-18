Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te ağılın tavanı çöktü, 3 küçükbaş öldü

        SİİRT'inEruh ilçesinde yağış sonrası ağılın tavanı çöktü, 3 küçükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te ağılın tavanı çöktü, 3 küçükbaş öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT'inEruh ilçesinde yağış sonrası ağılın tavanı çöktü, 3 küçükbaş öldü.

        Olay, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü Demirciler mezrasında Ekrem Yıldız'a ait ağılda meydana geldi. Yağış sonrası kerpiç ağılın tavanı ağırlaşıp, çöktü. Durumu fark eden Ekrem Yıldız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekipleri, sevk edildi. 14 küçükbaş kurtarılırken, 3 küçükbaş ölü olarak ağıldan çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün

        Benzer Haberler

        Siirt'te demir yolu bakım aracının otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralan...
        Siirt'te demir yolu bakım aracının otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralan...
        Siirt'te "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi
        Siirt'te "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi
        Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Yamaç paraşütçüleri, Botan Vadisi Milli Parkı'nın güzelliklerini tanıtmak i...
        Yamaç paraşütçüleri, Botan Vadisi Milli Parkı'nın güzelliklerini tanıtmak i...
        Siirt Havalimanı 10 ayda 63 bin 932 yolcuya hizmet verdi
        Siirt Havalimanı 10 ayda 63 bin 932 yolcuya hizmet verdi
        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 11 gün sonra yaşamını yitirdi
        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 11 gün sonra yaşamını yitirdi